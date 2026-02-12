İ L A N

T.C.

HINIS SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE NO : 2025/2

Mahkememizin 2025/2 sayılı dosyası ile görülmekte olan "Tereke" davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Erduran Mah/Köy nüfusa kayıtlı, Binali ve Akçik oğlu, 18/07/1976 İstanbul doğumlu, Gökhan ŞAHİN (31777531374)'e

Tüm aramalara rağmen mahkememiz tarafından yurtiçi ikamet adresinin tespit edilemediği, yurtdışı adresine çıkartılan tebligatın ise iade edildiği anlaşılmakla duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 11/03/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 147/2. maddesi gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/02/2026

