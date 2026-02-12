T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/25...-...2026/59 Esas sayılı dosya aralığı.

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda Mahkememizin dosya esas numaraları, ada, parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı SİVAS İL ÖZEL İDARE tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizde dava açılmıştır.

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların SİVAS İL ÖZEL İDARE tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 14. maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,

Açılacak davalarda husumetin davacıya yöneltilmesi gerektiği,

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Kangal Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği,

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmasının 08/05/2026 tarihinde saat 09:40'dan itibaren yapılacağı hususları ilan olunur. 28/01/2026

2026/25 = Dava konusu Sivas ili, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- Elif GEYİK 2- Taki GEYİK 3- Metin GEYİK 4- Mehmet GEYİK 5- Sevgi ERDAL 6- Sultan GEYİK 7- Havva KARAKAYA 8- Mustafa GEYİK 9- Zeynep AKBULUT 10- Kazım AKBULUT 11- Songül AKBULUT 12- Yazgül CAN 13- Selçuk AKBULUT 14- Ferudun AKBULUT 15- Serdar AKBULUT 16- Serkan AKBULUT 17- Zehra KAPLAN 18- Vefa ÖZKAN 19- Sakine SOĞUCAK 20-Zeliha ÖZCAN

2026/26= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- Zöhre POLAT 2- Özgül GÖK 3- Özlem PAPUR 4- Songül BİÇER 5- Murat POLAT

6- Sultan KAYA 7-Meryem SANLI 8- Feride GÖLGELİ 9- Gönül TATAR 10- Songül TATAR 11- Yusuf TATAR 12- Gültekin TATAR 13- Yılmaz TATAR 14- Celal ACAR 15- Abdullah ACAR 16- Aynur ERDEM 17- Cemal ERDEM 18- Hasan ERDEM 19- Firdes ERDEM 20- Beste ERDEM 21- İsmet ERDEM 22- Musa ERDEM 23- Gülüşan KARAKUŞ 24- Gözey AYDIN 25- Yeter ATES 26- Ali POLAT 27- Hasan POLAT

2026/27= Dava konusu Sivas ili, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 Ada 7 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- Elif GEYİK 2- Taki GEYİK 3- Metin GEYİK 4- Mehmet GEYİK 5- Sevgi ERDAL 6- Sultan GEYİK 7- Havva KARAKAYA 8- Mustafa GEYİK 9- Zeynep AKBULUT 10- Kazım AKBULUT 11- Songül AKBULUT 12- Yazgül CAN 13- Selçuk AKBULUT 14- Ferudun AKBULUT 15- Serdar AKBULUT 16- Serkan AKBULUT 17- Zehra KAPLAN 18- Vefa ÖZKAN 19- Sakine SOĞUCAK 20- Zeliha ÖZCAN

2026/28= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1. Murtaza POLAT Baki POLAT Hasan POLAT Senem POLAT Songül POLAT Sevgi CEYLAN Yalçın POLAT Hüsnü POLAT

2026/29= Dava konusu Sivas ili, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada 42 Parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri;

İsmail BAYDİN Yeter BAYDİN Hasan BAYDİN Navruz KOÇYILDIZ Hasan Ali KÜÇÜK Yemiş KÜÇÜK İlyas KÜÇÜK Nejla KÜÇÜK Celal KÜÇÜK Gülevsim YILDIRIM Güley BAYDİN Sevgi BAYDİN Sevim DELİPINAR Hürü BAYDİN Ali BAYDİN Cengiz BAYDİN Engin BAYDİN Birsel ŞAHİN

2026/30= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

Gevrey KOÇKAYA İlknur KOÇKAYA Songül KOÇKAYA Naki KOÇKAYA Talip KOÇKAYA Bali KOÇKAYA Berrak KOÇKAYA Berrin KOÇKAYA Bergül KOÇKAYA Haydar KOÇKAYA Canan KOÇKAYA Yeliz KOÇKAYA Hüsnü KOÇKAYA Güley KOÇKAYA Nurettin KOÇKAYA Ali KOÇKAYA Deniz KOÇKAYA Metin KOÇKAYA

2026/31= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

İbrahim GEYİK Mehmet TOPALOĞLU Hüsnü GÜRSOY Muharrem GÜRSOY Hava TOPALOĞLU Seher GEYİK

2026/32= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1. Yeter GEYİK Çiçek GEYİK Hava TOPALOĞLU Zeynep GEYİK Hüseyin GEYİK Havva GEYİK Suzan GEYİK Zeynep GEYİK Hasan GEYİK Ali GEYİK Onur GEYİK Ayfer KAYA Hatayi TOP Besey ÇİFTÇİ Gülbeyaz ÖZTÜRK Murat GEYİK Muharrem GEYİK Elif MERMER Kudret MERMER

2026/33= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1. Bağdat ŞİMŞEK Meryem CULHA Elif CULHA Yeter CULHA Pamuk CULHA Satı CULHA Hıdır CULHA Gülay GEYİK Perihan ÇEVİK Hatice GEYİK Melek GEYİK Müslüm GEYİK Zeynep GEYİK Sezai TEMÜRTÜRKAN Fatma TEMÜRTÜRKAN İsmail Cem TEMÜRTÜRKAN Ergün GEYİK Ercan GEYİK Ekrem GEYİK İmam GEYİK İsmail GEYİK Esme YILMAZ Gövher ÖZGÜR Meryem ŞAHİN Müjde GEYİK

2026/34= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 134 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1. Kibriya KOÇKAYA Asiye KOÇKAYA Şaziye KOÇKAYA Huri KOÇKAYA Hatem KOÇKAYA Çağlar KOÇKAYA Cem KOÇKAYA Mustafa KOÇKAYA Yeter KOÇKAYA Melek KOÇKAYA Melik KOÇKAYA Emir KOÇKAYA Murat KOÇKAYA

2026/35= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 44 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) YETER GEYİK 2-) ÇİÇEK GEYİK 3-) HAVA TOPALOĞLU 4-) ZEYNEP GEYİK 5-) KUDRET MERMER 6-) AYFER KAYA7-) HATAYİ TOP 8-) BESEY ÇİTÇİ 9-) GÜLBEYAZ ÖZTÜRK 10-) MURAT GEYİK 11-) MUHARREM GEYİK12-) ELİF MERMER 13-) ONUR GEYİK 14-)HAVVA GEYİK 15-)SUZAN GEYİK 16-)ZEYNEP GEYİK 17-)HASAN GEYİK 18-)ALİ GEYİK 19-)HÜSEYİN GEYİK

2026/36= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 54 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) FATMA KIZILER 2-) GÜLŞAN KIZILER 3-) ÇİÇEK KIZILER 4-) MEHMET KIZILER 5-) ÖZGÜ URAL 6-) ÜMİT KIZILER 7-) TİCEN ŞAHMAN 8-) CİHAN KIZILER 9-) CANDAN KIZILER 10-) FATMA KIZILER

2026/37= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 46 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) GEVREY KOÇKAYA2-) BALİ KOÇKAYA 3-) HÜSNÜ KOÇKAYA 4-)İLKNUR KOÇKAYA 5-)SONGÜL KOÇKAYA 6-)NAKİ KOÇKAYA 7-)TALİP KOÇKAYA 8-)BERRAK KOÇKAYA 9-)BERRİN KOÇKAYA 10-)BERGÜL KOÇKAYA 11-)HAYDAR KOÇKAYA 12-)CANAN KOÇKAYA 13-)YELİZ KOÇKAYA 14-)GÜLEY KOÇKAYA 15-)NURETTİN KOÇKAYA 16-)ALİ KOÇKAYA 17-)DENİZ KOÇKAYA 18-)METİN KOÇKAYA

2026/38= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 64 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) GÖHER KARAKUŞ 2-) BESSEY KARAKUŞ 3-) İSMAİL KARAKUŞ 4-) ALİ KARAKUŞ 5-) MEDİNE KARAKUŞ 6-) HANIM KARAKUŞ

2026/39= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 69 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) MERYEM KARAKUŞ 2-) GÜLLÜ ÖZCAN3-) GÜLÜŞAN KARAKUŞ 4-) MURAT KARAKUŞ 5-) ERDAL KARAKUŞ 6-) ERKAN KARAKUŞ

2026/40= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 56 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) SONGÜL KARAKUŞ 2-) SEDA KARAKUŞ 3-) SEVGÜL AKBABA

2026/41= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 Ada, 55 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) GÖHER KARAKUŞ 2-) BESSEY KARAKUŞ 3-) İSMAİL KARAKUŞ 4-) ALİ KARAKUŞ 5-) MEDİNE KARAKUŞ 6-) HANIM KARAKUŞ

2026/42= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 123 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) HASAN ALİ KÜÇÜK 2-) YEMİŞ KÜÇÜK 3-) İLYAS KÜÇÜK 4-) GÜLEVSİM YILDIRIM 5-) CELAL KÜÇÜK 6-) NEJLA IŞIK 7-) BİRSEL ŞAHİN 8-) ENGİN BAYDİN 9-) CENGİZ BAYDİN 10-) ALİ BAYDİN 11-) HÜRÜ BAYDİN 12-) YETER BAYDİN 13-) HASAN BAYDİN 14-) FİLİZ DEMİREL 15-) NAVRUZ KOÇYILDIZ 16-) GÜLEY BAYDİN 17-) SEVİM BAYDİN 18-) SEVGİ BAYDİN

2026/43= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) MUSTAFA REMZİ DAVUTOĞLU 2-) CEMİLE TÜRKDOĞAN 3-) CEM SÖNMEZ 4-) HÜSEYİN SÖNMEZ 5-) GÜLÜZAR SÖNMEZ 6-) MEMET SÖNMEZ 7-) NAKİ SÖNMEZ 8-) FERDA SÖNMEZ 9-) DAVUT DAVUTOĞLU 10-) ÖZLEM AKBULUT11-) HAVVA SÖNMEZ 12-) SUZAN YALÇINKAYA 13-) NAZAN KOÇKAYA14-) FİLİZ DEMİREL 15-) ZEYNEP SÖNMEZ 16-) ALİRIZA SÖNMEZ 17-) ÇİĞDEM TÜRKDOĞAN 18-) TÜLAY SÖNMEZ19-) ONUR SÖNMEZ20-) DENİZ TAYFUN SÖNMEZ 21-) DURİYE ERDURAN 22-) TUĞBA HASRET 23-) YAHYA KEMAL DAVUTOĞLU 24-) EBRU SULTAN DAVUTOĞLU

2026/44= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1-) MELİHA KARAKUŞ 2-) MUSTAFA KARAKUŞ 3-) MERYEM KARAKUŞ

2026/45= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 127 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- SEHER GEYİK

2026/46= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 129 ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- İBRAHİM KOÇKAYA 2- SULTAN (KOÇKAYA) DEMİR 3- HÜRİYE KOÇKAYA 4- İLKNUR KOÇKAYA 5- SONGÜL KOÇKAYA 6- NAKİ KOÇKAYA 7- TALİP KOÇKAYA 8- HÜSNÜ KOÇKAYA 9- GÜLEY KOÇKAYA 10- ELİFE (KOÇKAYA) ÖZDEMİR 11- RUKİYE (KOÇKAYA) YILMAZTÜRK 12- HATAYİ (KOÇKAYA) HUTO 13- HATİCE (KOÇKAYA) DOĞAN 14- GEVHER (KOÇKAYA) HUTO 15- NİHAT KOÇKAYA 16- ALİ EKBER KOÇAYA 17- YOSMA KOÇKAYA 18- HAZAL KOÇKAYA 19- MİHRİCAN KOÇKAYA 20- VOLKAN KOÇKAYA

2026/47= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 129 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- HÜSEYİN GEYİK 2- MUSTAFA GEYİK 3- BESEY SÖNMEZ 4- MEHMET GEYİK 5- RIZA GEYİK

2026/48= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 132 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- HANIM KARAKUŞ 2- GÖHER KARAKUŞ 3- İSMAİL KARAKUŞ 4- ALİ KARAKUŞ 5- MEDİNE (KARAKUŞ) ERÇEVİK 6- BESSEY (KARAKUŞ) SARIKAYA

2026/49= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- MURTAZA POLAT 2- BAKİ POLAT 3- HASAN POLAT 4- SENEM POLAT 5- SONGÜL POLAT 6- SEVGİ POLAT 7- YALÇIN POLAT 8- HÜSNÜ POLAT

2026/50= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 72 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- MAKBULE POLAT 2- YELİZ POLAT 3- FİLİZ POLAT 4- BAKİ POLAT

2026/51= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- KIYMET ERDEM 2- DUYGU KIZILER DENİZ 3- FADİME KIZILER 4- AZİZ KIZILER 5- ALİ KIZILER 6- ABİDİN KIZILER 7- AYŞE KIZILER

2026/52= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 81 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- YETER CANBAZ

2026/53= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü,133 ada, 87 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- HÜSEYİN AKTAŞ 2- DÖNDÜ AKTAŞ 3- KIYMET AKTAŞ 4- AYŞE AKTAŞ 5- FİDAN AKTAŞ 6- GÖNÜL AKTAŞ 7- MAHMUT AKTAŞ 8- BÜLENT AKTAŞ 9- TAKİ AKTAŞ 10- FADİME KARAKUŞ 11- GÜLVAN KARAKUŞ 12- GÖKHAN KARAKUŞ 13- ALİ KARAKUŞ 14- UMUT KARAKUŞ 15- MURAT KARAKUŞ 16- BESEY KARAKUŞ 17- HIDIR KARAKUŞ 18- ZEKİNE KARAKUŞ 19- ÇİÇEK KARAKUŞ

2026/54= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 133 ada, 89 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

1- HAVA TOPALOĞLU 2- ZEYNEP GEYİK 3- HÜSEYİN GEYİK 4- HAVVA GEYİK 5- SUZAN GEYİK 6- ZEYNEP GEYİK 7- HASAN GEYİK 8- ALİ GEYİK 9- ONUR GEYİK 10- YETER GEYİK 11- ÇİÇEK GEYİK 12- AYFER KAYA 13- HATAYİ TOP 14- BESEY ÇİFTÇİ 15- GÜLBEYAZ ÖZTÜRK 16- MURAT GEYİK 17- MUHARREM GEYİK 18- ELİF MERMER 19- KUDRET MERMER

2026/55= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 129 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

CELAL SÖNMEZ /HATİCE SÖNMEZ/ BESSEY GEYİK /ZEYNEP ÇAĞLIYAN /AYTEKİN SÖNMEZ/ AYDOĞAN SÖNMEZ/ BESEY SÖNMEZ/ ELİF DEMİR/ MAHİGÜL SÖNMEZ/ CEM SÖNMEZ/ CAN SÖNMEZ/ ŞÜKRÜ DAVUTOĞLU/ İSMAİL DAVUTOĞLU/ REYHAN DİKMECİ/ AYNUR SÖNMEZ/ ZEYNEP KOÇKAYA/ SONGÜL YAVUZ/ ELİF DAVUTOĞLU VURGUN/ CANBEK SÖNMEZ/ HÜSEYİN DAVUTOĞLU/ SERKAN DAVUTOĞLU/ DAVUT DAVUTOĞLU/ HAVA TOKMAK/ ÇINAR SÖNMEZ/ NAVRUZ GEYİK/ NEŞE BEKTAŞ/ YASEMİN DEMİR/ ALİ SÖNMEZ /HÜSNÜ ENGİN /HATİCE ÖZTÜRK/ SEVİM DEVRİM /ZEYNEP MIZRAK/ KUDRET DAVUTOĞLU /DUCAN DAVUTOĞLU/ ALİ CAVİT DAVUTOĞLU/ HATİCE KÜÇÜK/ GÖHER SÖNMEZ/ ADALET DOĞAN / SONGÜL BAŞPINAR/ BEHİCE YARDIMCI/ MUHARREM DAVUTOĞLU/ EJDER DAVUTOĞLU /SEMRA DAVUTOĞLU/ ZÖHRE SÜTCÜ /SULTAN BİJNENS/ SERAP ÜNSAL (SÜTCÜ) /SEVDA KIRŞAN/ İBRAHİM TOKMAK/ TEYYAR TOKMAK/ HANEY TOKMAK/ AHMET TOKMAK/ HAVVA UĞURLUBAŞ/ ELİF TOKMAK/ MADİ TOKMAK/ ZEKİNE GEYİK/ HAVA AKBULUT/ SUNA BULUT/ BESEY KOÇKAYA/ SULTAN KOÇKAYA/ SEVDA AYBEY/SELDA GEYİK/ DAMLA GEYİK/ HATİCE DEMİRTAN/ ADA GEYİK/ ZERRİN DİNÇER /SULTAN TÜRKDOĞAN /HÜSEYİN GEYİK /ENGİN GEYİK /HALİL GEYİK

2026/56= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 132 Ada, 33 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

ELİF POLAT / EDA POLAT

2026/57= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 132 Ada, 9 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

ELİF SÖNMEZ HAVVA SÖNMEZ RABİA SÖNMEZ REYHAN SÖNMEZ (CİHAN) SARAY SÖNMEZ (DOĞAN) BURHAN SÖNMEZ İLHAN SÖNMEZ HÜSEYİN SÖNMEZ TAYYAR SÖNMEZ YETER DAVUTOĞLU LATİFE SÖNMEZ (ALEV) NURŞAN SÖNMEZ (İŞÇİ)

2026/58= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 132 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

ALİ KOÇKAYA GÜL KOÇKAYA SEVİM KOÇKAYA SİBEL KOÇKAYA (ÇELİKER)ZEKİ KOÇKAYA İNAN EDGE KOÇKAYA GÜNER KOÇKAYA

2026/59= Dava konusu Sivas İli, Kangal İlçesi, Pınargözü Köyü, 132 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri;

MEDİNE KARAKUŞ (ERÇEVİK)2. BESSEY KARAKUŞ (SARIKAYA) 3. GÖHER KARAKUŞ 4. İSMAİL KARAKUŞ 5. ALİ KARAKUŞ 6. HASAN KARAKUŞ 7. HANIM KARAKUŞ

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02398436