T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/230 Esas 10.02.2026

İLAN METNİ

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, duruşma zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 122. mad gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. mad uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

09.07.2026 günü saat: 09.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Bilirkişi kurulu raporunda; dava konusu Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mah. 552 ada 14 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 23.152,91 TL olarak belirlendiği, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : AYLA AYANLAR - Kemal ve İntifa kızı 25/10/1998 doğumlu

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02399340