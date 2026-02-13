KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/781 Esas

KARAR NO : 2026/61

Davacı DİYAR ALP vekili tarafından davalı Gülseran ALP aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Davanın KABULÜ ile, tarafların boşanmalarına ilişkin Völklingen Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/09/2016 tarihli, 05/10/2017 kesinleşme tarihli, 1514/13 dosya numaralı, 8 F 292/14 S sayılı boşanma kararının tanınmasına ve tenfizine

2-Yargılama ve vekalet ücreti giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına

3-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 732,00 TL harçtan, peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 304,40 TL'nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına

4-Davacı tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç ile posta ve tebligat ücreti 10.162,00 TL olmak üzere toplamda 11.017,20 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 45.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

6-6100 sayılı HMK.' nın 333. maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra mahkemece talep olmaksızın kendiliğinden yatırılan avanstan kullanılmayan kısmının yatıran kişiye iadesine, aynı madde gereğince kararın tebliğ giderinin iade edilecek avanstan karşılanmasına

7-6100 Sayılı HMK. Yönetmeliği' nin 58/1. maddesi gereğince taraflardan birinin talebi üzerine kararın ve hükmün taraflara tebliğe çıkartılmasına karar verilmiştir

İşbu hükmün özetinin davalı Gülseran ALP 'a Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca; bu ilanın gazete yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağından tebliğ tarihinden 2 haftalık kesin süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığınız takdirde mahkeme kararını kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur 03/02/2026

Yazı İşleri Müdürü 66143 Hakim 272706

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02400425