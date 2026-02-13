T.C. ANKARA 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/110 Esas

DAHİLİ DAVALILAR: 1-MEDEHE TÜRK - 30878129480

2-RUKİYE SOLMAZ - 43534122992

3-SALİH GÜLEN - 43612120346

4-USAME GÜLEN - 43540122764

5-MELEK KÖMÜR - 43558122190

Davacılar Cumhurbaşkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı vekilleri 02/11/2017 tarihli dava dilekçesinde özetle: Ülkemizde 15/07/2016 tarihinde Paralel Devlet Yapılanması Fetullahçı Terör Örgütü tarafından anayasal düzenin kaldırılması teşebbüsünde bulunulduğunu, bu teşebbüsün demokratik bir toplumun tüm unsurlarının kararlı direnci sayesinde engellendiğini, Akıncı Üssünden kalkan uçaklarla yapılan bombalamalar neticesinde maddi zararlar meydana geldiğini, TBMM binasına yapılan saldırılar nedeniyle Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı hizmet binalarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine yapılan saldırılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde zarar meydana geldiğini, zararlarının tazmini gerektiğini, zarara neden olan davalılar arasında bulunanlardan Fetullah Gülen'in terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi, darbeye teşebbüs eyleminin planlayıcısı ve emrini veren olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine ve TBMM yönelik gerçekleşen saldırıdan kaynaklı olarak Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında meydana gelen zarardan sorumlu olduğunu belirterek 394.984,00 TL maddi tazminatın, zararın meydana geldiği tarihten itibaren faizi ile birlikte Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Mahkememizce 10/10/2025 tarihli ara karar ile;

"Davalı Fetullah Gülen'in 20/10/2024 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından, davacı vekili tarafından Mahkememize ibraz edilen Ankara 20. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/161 Esas sayılı dosyasında düzenlenen veraset ilâmı gereğince, adı geçen davalının mirasçıları olduğu anlaşılan kişiler yönünden;

Mahkememizin (Mahkemenin bölünmesinden önce Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/559 Esas sayılı dosyası üzerinden verilen) 06/11/2017 tarihli ara karar (tensip tutanağı) ile hükmolunan;

İİK'nun 257,264/3 maddeleri uyarınca teminatsız şekilde dahili davalılara ait taşınır ve taşınmaz malları ile üçünçü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine dava değeri miktarında İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

Davalılar hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca davalılara ait taşınmazlara, kara, deniz ya da hava ulaşım araçlarına, yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına KONULAN TEDBİR KARARININ DEVAMI NİTELİĞİNDE TEMİNATSIZ OLARAK DAVA DEĞERİ MİKTARINDA VE BU DAVAYA İLİŞKİN VERİLECEK KARARIN KESİNLEŞME TARİHİNE KADAR İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,

İlişkin ihtiyati haciz kararlarının ve uygulamasının DEVAMINA"

karar verilmiştir.

Fetullah Gülen mirasçılarından yukarıda isimleri yazılı dahili davalıların, UYAP sisteminde kayıtlı(mernis) adres bilgisine ulaşılamadığı, yapılan adres araştırmalarından da olumlu sonuç alınamadığından, Mahkememizce 08/01/2026 tarihli ara karar ile "Dahili davalılar Medehe Türk, Rukiye Solmaz, Salih Gülen, Usame Gülen ve Melek Kömür'e dava dilekçesi, Mahkememizce düzenlenen 10/10/2025 tarihli ara kararın ilanen tebliğine" karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/10/2025 ve 08/01/2026 tarihli ara kararları gereğince ilanen tebliğ olunur.

