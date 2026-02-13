T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/789 Esas

DAVALI : HALİL BÜTÜN - Beştelsiz Mah. Mehmet Camlı Sk. No:5 İç Kapı No: 2 Zeytinburnu/ İSTANBUL

Davacı Aysun BÜTÜN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi,başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02401241