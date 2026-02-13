T.C. ERBAA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/353 Esas

DAVALI : SURURİ BOLAT

Duruşma Günü : 09/06/2026 - saat:11:40

Davacı tarafından aleyhinize açılan Bedel Tespiti Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı olarak yer alan Sururi Bolat'ın yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli açık adresine ulaşılmamış olup, dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilanın yapılmış sayılacağı, ilan bitiminden itibaren davaya iki haftalık süre içerisinde cevap verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02401056