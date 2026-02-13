Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:00
T.C. ERBAA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/353 Esas
DAVALI : SURURİ BOLAT
Duruşma Günü : 09/06/2026 - saat:11:40
Davacı tarafından aleyhinize açılan Bedel Tespiti Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin işbu dava dosyasında davalı olarak yer alan Sururi Bolat'ın yapılan tüm araştırmalar neticesinde tebliğe elverişli açık adresine ulaşılmamış olup, dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bu nedenle işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilanın yapılmış sayılacağı, ilan bitiminden itibaren davaya iki haftalık süre içerisinde cevap verileceği ilanen tebliğ olunur.
