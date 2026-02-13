T.C. KÜTAHYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/36 Esas

KARAR NO : 2025/451

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/09/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hayder ve Wıdad oğlu, 12/10/2005 doğumlu, ALAA HAYDER YASEEN YASEEN'e tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmış olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince SSÇ'nin TCK 142/2-h maddesi uyarınca 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

Dava nedeniyle yapılan toplam 336,00 TL yargılama giderinin SSÇ'den alınarak hazineye irat kaydına,

Dair; Cumhuriyet Savcısı, sanık ve SSÇ'müdafilerinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02401925