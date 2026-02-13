T.C. ORTACA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/75 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön incelemeye davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasının 24/02/2026 günü saat 10:00 da ön inceleme duruşması olarak yapılacaktır. Bu nedenle HMK m.139 uyarınca;Karşı tarafla sulh olmak için gerekli hazırlıkları yapmanız, Duruşmaya yalnızca taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ilanın yapılmasından bir ay kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız , yapmadığınız takdirde HMK m.140/5 uyarınca ön inceleme duruşmasında bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız yönünde ara karar tesis edilecek olup ön inceleme duruşmasında yasa hükmü gereği ayrıca süre verilmeyeceği, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02400556