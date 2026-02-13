T.C. PINARHİSAR SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:00
T.C. PINARHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/21 SATIŞ
06/02/2026
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi: Pınarhisar İslambeyli Köyü 134 Ada, 49 Parsel, Pınarhisar / KIRKLARELİ. Yüzölçümü : 5.791,73 m2. Arsa Payı : TAM. İmar Durumu bilirkişi raporundan öğrenilebilir. Kıymeti: 5.800.000,00TL. KDV Oranı: %10. Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 14:33-Bitiş Tarih ve Saati: 12/05/2026 - 14:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:33-Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2026 - 14:33
(İİK m.114 ve m.126). (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02399314