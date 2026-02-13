Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:00
T.C. RİZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2024/390 Esas
KARAR NO : 2025/393
C.SAV.ESAS NO : 2024/2289
SANIK : FERHAT ÖNEY, ABDULKADİR ve HAMİDE oğlu, 25/05/1985 BEYKOZ doğumlu, T.C NO:18331782328
SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ : 16/02/2024
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 158/1.f-son
VERİLEN CEZA MİKTARI : 4 YIL 2 AY HAPİS, 13520 TL ADLİ PARA, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)
KARAR TARİHİ : 16/09/2025
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02400431