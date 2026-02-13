T.C. RİZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/390 Esas

KARAR NO : 2025/393

C.SAV.ESAS NO : 2024/2289

SANIK : FERHAT ÖNEY, ABDULKADİR ve HAMİDE oğlu, 25/05/1985 BEYKOZ doğumlu, T.C NO:18331782328

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 16/02/2024

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 158/1.f-son

VERİLEN CEZA MİKTARI : 4 YIL 2 AY HAPİS, 13520 TL ADLİ PARA, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)

KARAR TARİHİ : 16/09/2025

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm edreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden iki hafta sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02400431