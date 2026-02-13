T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/157 Esas

Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü 1443 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılarak davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı Çağrı Sadıkoğlu'na dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Dahili davalı Ömer Ali ve Fadime oğlu, 24/07/1980 Mannheim doğumlu, 33***52 TC kimlik numaralı Çağrı Sadıkoğlu'na İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dahili davalının duruşmanın atılı bulunduğu 10.03.2026 günü saat 10:15'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 29.01.2026

Katip 152649 Hakim 215841

¸e-imzalı ¸e-imzalı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02401057