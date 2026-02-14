Giriş Tarihi: 15.02.2026 00:00
2026 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN HIRDAVAT VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
2026 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN HIRDAVAT VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2026/266720
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
EVLİYA ÇELEBİ MH. MEŞRUTIYET BEYOĞLU/İSTANBUL
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
444 01 60
|
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
|
:
|
11.03.2026 - 10:30
|
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|
:
|
Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi No:217 Beyoğlu/İSTANBUL
|
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
|
:
|
2026 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN HIRDAVAT VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
|
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
67 KALEM 2026 YILI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN HIRDAVAT VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
|
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
3.4. Süresi/teslim tarihi
|
:
|
YÜKLENİCİ SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN TÜM MALZEMELERİ 30 (OTUZ) GÜN İÇİNDE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR.
|
3.5. İşe başlama tarihi
|
:
|
sözleşme tarihinden itibaren
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
|
4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.
|
4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:
|
NUMUNE GÖRÜLDÜ BELGESİ
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
4.4.1.
kamu kurumu ve özel şirketlere yapılan hırdavat ve temizlik malzemeleri alımı işleri benzer iş olarak kabul edilir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02401736