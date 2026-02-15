T.C.

HATAY

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/400 Esas

KARAR NO : 2025/491

C.SAV.ESAS NO : 2022/4914

SANIK : HAMZA ÇEVİREN, MUTLU ve YONCA oğlu, 08/10/2007 HATAY doğumlu,

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 06/06/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 116/4, 142/2.h.2

VERİLEN CEZA MİKTARI : 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 7 AY 15 GÜN HAPİS

KARAR TARİHİ : 03/10/2025

Yukarıda kimliği yazılı Sanığın bildirdiği adreslerine yapılan tebligatların iade edilmesi , kolluk görevlilerince yapılan adres araştırmaları sonucu bildirilen adres ile sanığın sistemde mevcut mernis adresine yapılan tebligatın deprem nedeniyle yıkılmış veya hasarlı olduğundan kullanım dışı olduğu, mevcut bir telefon numarası tespit edilememesi ve bu sebeplerle normal tebligatın imkansız olduğu anlaşılmakla 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK 268. Maddesi uyarınca 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunularak tutanağa bağlanmak ya da aynı sürede ve şekilde başka yer Asliye Ceza Mahkemesine müracaat etmek suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması durumunda CMK'nın 263. Maddesi gereği tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek, Adana Bölge Adliye mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere, süresi içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur. 12.02.2026

