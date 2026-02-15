İ L A N

T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/46 Esas

KARAR NO : 2025/62 Karar

Davalı : 1-DOĞAN ÇELİK, Halil ve Fatma oğlu, 11/12/1974 doğumlu

2- ERCAN ÇELİK, Halil ve Fatma oğlu, 08/09/1967 doğumlu

3- MUSTAFA ÇELİK, Halil ve Fatma oğlu, 02/03/1965 doğumlu

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında 18/06/2025 tarih 2023/46 Esas, 2025/62 Karar numaralı gerekçeli karar ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkememizce tarafınıza hiç bir şekilde tebligat yapılamamıştır

Bu nedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

