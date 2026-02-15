Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/11 Esas

KARAR NO : 2025/59

Davalı : MUSTAFA KARAKUŞ, Kazım ve Arzım oğlu, 18/04/1965 doğumlu

Mahkememizden verilen 18/06/2025 tarih ve 2023/11 Esas, 2025/59 Karar sayılı kararı ile Kabul kararı verilmiştir.

Mahkememizce tarafınıza hiç bir şekilde tebligat yapılamamıştır

Bu nedenle gerekçeli karar ve tavzih kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 04/02/2026

