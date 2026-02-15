Giriş Tarihi: 16.02.2026 00:00
T.C.
TURGUTLU
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/119 Esas 05.05.2025
İLAN ŞERHİ
Davacılar , FATMA EPSEL, ŞERİFE EPSEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı MEHMET BOLSAKAL'ın yaşadığına dair bilgisi bulunanların, ilan tarihinden itibaren 6 AYLIK süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/05/2025
İLGİLİ KİŞİ : MEHMET BOLSAKAL - 48895528582
MANİSA ili, TURGUTLU ilçesi, HACIMUHARREM mah/köy, 9 Cilt, 45 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, ARİF ve EMİNE oğlu/kızı, 19/05/1943 doğumlu,
