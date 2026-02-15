Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.02.2026 00:00

T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

TURGUTLU

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/119 Esas 05.05.2025

İLAN ŞERHİ

Davacılar , FATMA EPSEL, ŞERİFE EPSEL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı MEHMET BOLSAKAL'ın yaşadığına dair bilgisi bulunanların, ilan tarihinden itibaren 6 AYLIK süre içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK'nın 33/2 maddesi gereğince ilan olunur. 05/05/2025

İLGİLİ KİŞİ : MEHMET BOLSAKAL - 48895528582

MANİSA ili, TURGUTLU ilçesi, HACIMUHARREM mah/köy, 9 Cilt, 45 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, ARİF ve EMİNE oğlu/kızı, 19/05/1943 doğumlu,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02276526

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. TURGUTLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz