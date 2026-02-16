İ L A N

T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/212 Esas

DAVACI : DURDU TÜRKMEN - 631****076

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

Davacı Durdu TÜRMEN ile Davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Esence Mahallesi, 207 ada 4 parsel 650,86 m2 büyüklüğündeki taşınmazın tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğu, bu taşınmazın kendi adına tescili talepli dava açmış olup, davacı bu yerin kendisi adına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2024/212 Esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713/4. Maddesi uyarınca İlan olunur.

Duruşma Günü: 19/02/2026 günü saat: 09:36'da

