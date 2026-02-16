İLAN

T.C. KANDIRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde;

1-2025/350 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi 102 ada 291 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Emine Aksoy, Havva Aksoy, Mustafa Aksoy, İdris Aksoy ve Süleyman Aksoy'a karşı dava açıldığı,

2-2025/351 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi 133 ada 41 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ersin Öner, Hasan Öner, Hayrettin Öner, Hüseyin Öner, Namigar Arda, Nezahat Ergi, Sebahat Turan'a karşı dava açıldığı,

3-2025/352 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi 102 ada 306 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ahmet Bulgurcu, Birol Akay, Havva Toktaş, Mukadder Candan, Nurten Gülpınar, Remziye Ak ve Sabahattin Memiş'e karşı dava açıldığı,

4-2025/353 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 153 ada 859 - 860 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Abdülsemet Ay, Adem Kaymaz, Ali Balkan, Ali Kaymaz, Arife Er, Asuman, Ysel İlk, Ayser Coşkun, Ayser Yüksel, Aysun Altıntaş, Aysun Bilgin, Ayşe Bayrak, Cengiz Yurtseven, Cevat Yurtseven, Eda Altıntaş, Emin Yüksel, Engin Obuz, Engin Yurtseven, Erkan Yüksel, Ertuğrul Altıntaş, Fatma Aytaç, Fatma Özkul, Ferit Yüksel, Fikriye Gülsever, Gülşah Çolak, Güney Altıntaş, Halide Ceylan, Hanife Özden,hatice Kaymaz, Havva Kaymaz, İbrahim Kaymaz-39403734564, Kasım Kaymaz, Kazım Yüksel, Mustafa Balkan, Nağihan Karaaslan, Nebahat Kaymaz, Nejla Bitik, Nermin Yüksel, Nezaket Altaş, Nurten Damar, Onur Faruk Tuzcuoğlu, Ömer İpek, Sebat Akyıldız, Semra Özden, Senem Balaban, Serkan Yüksel, Sevgi Ay, Sevil Öztürk, Suat Yüksel, Şahin Yüksel, Şener Yüksel, Şenol Yüksel, Şükran Ergin, Tahsin Yüksel, Turan Obuz, Ümmühani Ay, Yaşar Kaymaz, Yılmaz Ay, Zahide Şimşek'e karşı dava açıldığı,

5-2025/355 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 118 ada 515 - 516 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar İlknur Arık, Öznur Bitik, Sebahat Arık, Ülfer Öz'e karşı dava açıldığı,

6-2025/356 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 153 ada 815 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Emine Ulaş, Nafiye Öztürk, Bayram Ulaş, Zaide Yıldız, Sabiha Özkul, Vesile Pekdemir, Gülseren Gümüş, Mustafa Ulaş ve Faize Alkız'a karşı dava açıldığı,

7-2025/357 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 153 ada 879 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Adnen Sarı, Emin Özdemir, Emine Şerife Türe, Fikret İnce-, Özcan Özdemir, Rukiye Altunay'a karşı dava açıldığı,

8-2025/358 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra ilçesi, Kocakaymaz Mahallesi 118 ada 514 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Latif Orhanlı'ya karşı dava açıldığı,

9-2025/361 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi, 118 ada 526 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Firdes Uçar'a karşı dava açıldığı,

10-2025/362 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 118 ada 539 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Binali Batman'a karşı dava açıldığı,

11-2025/363 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 153 ada 793 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ahmet Görüş, Eşref Görüş, Mehmet Görüş, Melike Türk, Seniha Ölmez'e karşı dava açıldığı,

12-2025/369 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 118 ada 508 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Aydın Acar, Behice Sayın, Behice Seçgin, Bekir Turan, Cihat Turan, Ecenur Beler, Emine Şahin, Emine Yavuz, Ercan Beler, Ersin Acar, Fatih Beler, Fatma Kılıç, Habibe Beler, İsmail Turan, İzzet Beler, Kamil Beler, Kerami Yaşar, Muharrem Ataç, Müşerref Deniz, Nebihat Kaya, Nihat Turan, Nuriye Ceylan, Nursel Beler, Nurullah Turan, Ruhi Yaşar, Sevgi Güngör, Sevim Altay, Şehime Arslan, Şerif Ali Yaşar, Ümmühani Acar, Yasemin Arslanbaba, Yusuf Beler, Zuhal Ekrem'e karşı dava açıldığı,

13-2025/373 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kocakaymaz Mahallesi 118 ada 512 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Aydın Acar, Ersin Acar, Nebihat Kaya, Şehime Arslan, Ümmühani Acar'a karşı dava açıldığı,

14-2025/377 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 103 ada 543 - 539 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ahmet Bulgurcu, Mukadder Candan, Remziye Ak ve Sabahattin Memiş'e karşı dava açıldığı,

15-2025/378 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 49 parsel sayılı taşınmazların tamamının kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Murat Polat'a karşı dava açıldığı,

16-2025/379 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 347 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Fikran Altınten'e karşı dava açıldığı,

17-2025/380 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 336 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Fatma Yaşar'a karşı dava açıldığı,

18-2025/381 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 332 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Davut Akkuş'a karşı dava açıldığı,

19-2025/382 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 322 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Yılmaz Akkuş'a karşı dava açıldığı,

20-2025/383 Esas sayılı dosyadan Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Kırkarmut Mahallesi, 102 ada 312 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili istemli olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Emine Aksoy, Havva Aksoy Avcı, İdris Aksoy, Mustafa Aksoy, Süleyman Aksoy'a karşı dava açıldığı,

Taşınmazlar hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma kanunun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaşıtrma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu İLAN olunur. 21/01/2026

