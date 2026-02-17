İLAN

AKSARAY

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/198 Esas

KARAR NO : 2023/1903

Davacı Hediye KAYA tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Züfer SÖYLER, Musa Eren SÖYLER, Enes SÖYLER ve Yusuf SÖYLER'in halen yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle yurt dışına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adreslerinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalılar Züfer SÖYLER, Musa Eren SÖYLER, Enes SÖYLER ve Yusuf SÖYLER'in yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Dikmen Mevkii, 803 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Gökçekler Mevkii, 173 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Kilisetepesi Mevkii, 479 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Karakum Mevkii, 3485 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Kuştaşı Mevkii, 4445 Parsel, Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Ihlara Kasabası, Kuştaşı Mevkii, 4521 Parsel sayılı sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Taşınmazların üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğunun görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda verilen hüküm davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/02/2026

