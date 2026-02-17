İLAN

İZMİR 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/66 Esas

KARAR NO : 2025/520

DAVALI : MURAT ŞEREF TARLIĞ

Mahkememizin 02/12/2025 günlü kararı ile davacı Emir Varlık Yönetim A.Ş.vekili Av.Özge Yıldız Altıntaş'ın 30/12/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile davalı Murat tarafından diğer davalıya satışa ilişkin Karabağlar Tapu Sicil Müdürlüğünün 15/02/2017 tarihli satışa ilişkin tasarrufun TBK 19. Maddesi gereğince iptali ile davacıya İzmir 1. İcra Müdürlüğünün 2018/9857 esas sayılı takip dosyasındaki alacak ve ferileriyle sınırlı olmak üzere taşınmazın satış tarihindeki gerçek değeri olan 185.000,00 TL'yi geçmemek üzere alacağını almak üzere anılan taşınmaz üzerinden cebri icra yetkisi verilmesine,

2-Harçlar kanunu gereğince dava değeri üzerinden alınması gereken toplam 12.637,35-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 4.999,95-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 7.637,40-TL harcın davalılardan müştereken müteselsilen alınarak hazineye irad kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'e göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalı YASEMİN AĞIREL kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'e göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı YASEMİN AĞIREL'e verilmesine,

5-Davalı Murat Şeref TARLIĞ'a gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına,

6-Davacı tarafından yapılan; 615,40-TL başvuru harcı, 4.999,95-TL peşin harcı, 3.030,30-TL keşif harcı, 45.539,75-TL tebligat, posta ve diğer masraflar, olmak üzere toplam 54.185,40-TL'nin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Gider avansı bakiyesinin karar kesinleştiğinde yatırana iadesine dair mahkememizin istinaf yolu açık 02/12/2025 günlü kararı ile davacı vekilinin 30/12/2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402466