Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 599 Ada, 11 Parsel, Zemin Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan, 2.bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşan betonarme karkas binanın zemin katında yer almakda, kot farkından dolayı bina köşesinden 10 basamak yaklaşık 170 cm yükseklikte bulunmaktadır. Dükkan dış cephesi ve kapısı alüminyum doğarama, yer döşemesi laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı olup, tavanda alçıpanel kutu bant slim led aydınlatması mevcut, tuvalet ve küçük mutfak bulunmaktadır.
Adresi : Süleymaniye Mah. 727.Sok Sürmeli Torunlar Apt No:16 Dükkan:7 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 62,38 m2
Arsa Payı : 24/396
İmar Durumu :12.07.2013 tarih 1524 sayılı karar ile onaylanan Esenyurt, Tem Güneyi 3.etap 1/1000 ölçekli uygulama imr planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:44
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:44
13/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402400