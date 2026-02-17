T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 599 Ada, 11 Parsel, Zemin Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan, 2.bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşan betonarme karkas binanın zemin katında yer almakda, kot farkından dolayı bina köşesinden 10 basamak yaklaşık 170 cm yükseklikte bulunmaktadır. Dükkan dış cephesi ve kapısı alüminyum doğarama, yer döşemesi laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı olup, tavanda alçıpanel kutu bant slim led aydınlatması mevcut, tuvalet ve küçük mutfak bulunmaktadır. Adresi : Süleymaniye Mah. 727.Sok Sürmeli Torunlar Apt No:16 Dükkan:7 Esenyurt / İSTANBUL Yüzölçümü : 62,38 m2 Arsa Payı : 24/396 İmar Durumu :12.07.2013 tarih 1524 sayılı karar ile onaylanan Esenyurt, Tem Güneyi 3.etap 1/1000 ölçekli uygulama imr planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.