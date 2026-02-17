Örnek No : 49

T.C.

DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2024/30404 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Umut İşçi(TBB No: 50545)

BORÇLU : ERCAN TUNCEL 49759467528 TC Nolu,

BORÇ MİKTARI : 2.962.119,15 TL. (Faiz ve masraflar hariç)

BORÇ NEDENİ : Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi , Malatya 5. Noterliğinin 21.02.2024 tarih ve 4913 yevmiye sayılı ihtarnamesi, sözleşme / sözleşmeler, ihtarname / ihtarnameler, hesap özeti / hesap özetleri

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz , borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde İcra İflas Kanunun 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 16/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02403159