Örnek No:55*

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2023/17672 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17672 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce İli Merkez İlçesi Kazukoğlu Mahallesi Çayırlık Mevkii 2710 Ada 130 Parsel sayılı 5.237,30m² yüzölçümlü, tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi satılacaktır. İmar Durumu: Tarımsal alanda kaldığı tespit edilmiştir. Kıymeti : 9.283.219,00 TL KDV Oranı : %10 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:58 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:58

08/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402340