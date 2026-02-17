Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 00:19
Örnek No:55*
T.C.
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 108 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 24.464,84 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında bir bölümü ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 30.671.050,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:07
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:07
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 109 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 12.447,58 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında, bir bölümü Diğer Tarım Alanında, bir bölümü ise Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 12.477.580,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:08
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:08
|
3 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 110 Ada, 3 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.040,01 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında bir bölümü ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.550.007,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:09
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:09
|
4 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karyealtı Mevkii, 138 Ada, 3 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 13.676,25 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam, 2 Kat, Emsal:0.40 imar şartlarıyla Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır. Taşınmazın kalan kısmı ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Diğer Tarım Alanında (yapı yasaklı alan) ve Park Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 28.733.560,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:33
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:33
|
5 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karyealtı Mevkii, 138 Ada, 5 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.784,03 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde Diğer Tarım Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.814.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:37
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:37
06/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402484