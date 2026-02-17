T.C.

SANDIKLI

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/176 Esas 12.02.2026

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacı , AHMET UYSAL ile Davalı , SALOUA DAHHANE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacının 10/03/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; Davalı Saloua Dahhane ile 23.03.2023 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığını, huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar nedeniyle evlilik birliklerinin temelden sarsıldığını, davalı tarafın evlilik birliği boyunca asabi ve tutarsız tutumundan dolayı geçimsizlik yaşadıklarını, bu da psikolojik şiddete dönüştüğünü, davalının evliki birliği içinde eş olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğini, evi ile ilgilenmediğini, yemeğini yapmadığını, ev temizliği ile ilgilenmediğini, ekonomik geliri sınırlı olan kendinden, davalının beklentilerinin, istek ve ihtiyaçlarının sonu gelmediğinin, davalının sınırsız istek ve ihtiyaçları karşılanmakta güçlük çektiğinin, davalının kendisine dönük hakaretlerde bulunduğunu, ''gerize kalı madem paran pulun yok niye evlenirsin, madem evlendin eşek gibi bak ihtiyaçlarımı gider, hırsızlık mı yapacaksın, uğursuzluk mu yapacaksın bilmem ihtiyacım olan parayı bul . Hırsız herif, nursuz herif , uğursuz herif'' diye kendisine dönük sonu gelmeyen hakaret ve söylemlerde bulunduğunu, davalı ile yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadıklarını, bir araya gelmelerinin imkansız olduğunu, fiilen bitmiş ve kağıt üzerinde kalmış evliliğin bitirilmesi gerektiği bu nedenle davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Belli edilen duruşma günü olan 24/06/2026 günü saat 10:40 da Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, HMK 139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddiasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı SALOUA DAHHANE adına duruşma günü ve saati yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

