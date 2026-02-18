İLAN

14. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/660 Esas

Davacı HALA KANJO ALNAJJAR ile Davalı MUBARAK HASAN ZAID QASEM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Hasan ve Fatıma oğlu,12/02/1993 Hodaıdah doğumlu Mubarak Hasan Zaıd Qasem'e tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir;

Davalı Mubarak Hasan Zaıd Qasem'e gönderilen dava dilekçesine "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02403349