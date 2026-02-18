ANKARA BATI 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2024/3 Esas 10.12.2025

Davacılar, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile Davalılar, ABDULLAH UTKU YERTUTAN, ABDULLAH VEDAT KALAÇ, ADEM UMUT AKGÜL ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalı Mary Ann Caroline Dilek KROPACEK adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

15/11/2024 tarihli gerekçeli kararda özetle; "Davanın KISMEN KABULÜ ile;1-Davalı / Dahili davalı olarak husumet yöneltilen Alaaetin Tamkoç, Aydın Tohumoğlu, Dilek Şenceol, Fatma Akgül, Güneli Tamkoç Herhiser, Melek Şenceol, Murat Şenceol, Nadire Tamkoç, Neşat ilgar, Nilüfer Bayraktar, Salih Şenceol, Serpil Yertutan, Sevdiye Akgül, Suzan Ayşe Kropacek ve Vezide Koç yönünden davanın PASİF HUSUMET YOKLUĞU NEDENİYLE USULDEN REDDİNE, 2-Davalı / dahili davalı Asım Koç, Ayşenur Koç, Dilek Koç, Hamdi Koç, Hülya Koç, İsmete Koç, Mehmet Çeper, Mehmet Kaynar, Meryem Şahsüvar, Mesut Koç, Mustafa Koç, Muzaffer Koç, Nuriye Koç, Satı Koç yönden DAVANIN REDDİNE, 3-(A) 1 ve 2 nolu ara kararda red olunan davalılar dışında kalan davalı ve dahili davalılar yönünden kamulaştırma bedelinin 407.734,07 TL OLDUĞUNUN TESPİTİNE,(B) Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 407.734,07 TL kamulaştırma bedeline hükme esas alınan 09/07/2024 tarihli kurul raporunda her bir davalı / dahili davalı yönünden belirlenen hisse bedelini dava tarihi olan 31/03/2011 tarihinden karar tarihi olan 15/11/2024 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek banka mevduat faizinin işletilmesinin, 4-Tapu kaydındaki takyidatların bedele yansıtılmasına, 5-Dava konusu Ankara ili Sincan ilçesi Ahi evran mah. 4061 Ada 4 parsel numaralı taşınmazdaki 09/07/2024 tarihli kurul raporunda belirlenen davalıların adına olan hisselerin TAPU KAYITLARININ İPTALİ İLE davacı Mali hazinesi adına KAYIT VE TESCİLİNE; 6-Kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin taşınmazın tapuya tescili için Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,7-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60-TL maktu karar ve ilam harcından peşin alınan 18,40 TL başvurma harcının mahsubu ile bakiye 409,20 TL harcın davacı idareden tahsili ile Hazineye gelir olarak kaydedilmesine, 8-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan kararı nazara alınarak davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,9-6487 Sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6. ncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13/1 maddesi uyarınca takdir olunan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalılara ödenmesine, 10-Davanın mahiyeti itibari ile davacı tarafından yapılan yargılama giderlerlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,11-Taraflarca yatırılan gider/delil avansının artan kısmın, karar kesinleştikten sonra HMK m. 333 ve Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik m. 207 hükümleri uyarınca RE'SEN YATIRANA İADESİNE, Dair, davacı ve davalı Kezban Güven Av. Mine Gülçin Aksel, Şükrü Tohumoğlu vekili Av. Ömer Ünlü, Berrak Kalaç'a vekaleten kendi adına asaleten vekili Av. Anke Gülbay Kalaç', Sakine Demirhan vekili Av. Meral Demirhan Döngel yüzüne karşı, diğer davalı ve dahili davalıların yokluğunda verilen karar tefhim edildi, usulen anlatıldı.Karara karşı tescil yönünden KESİN bedel yönünden 6100 Sayılı HMK'nın m. 341 ve müteakip hükümleri doğrultusunda, ilâmın usulen taraflardan her birine tebliğinden itibaren (2) haftalık süre içerisinde Mahkememize yahut aynı sıfattaki başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir" şeklinde karar verilmiş olup 2 haftalık kesin süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği,

Davacı vekilinin 05/09/2025 tarihli İstinaf dilekçesinde özetle; Ankara Batı 9. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 15.11.2024 tarihli ve 2024/3E. 2024/45 sayılı kısmen kabule yönelik mahkeme kararının Müvekkil İdare lehine ortadan kaldırılmasına, esas hakkında taleplerimiz doğrultusunda davanın KABULÜNE ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini Müvekkil İdare adına arz ve talep ederiz. " şeklinde istinaf başvurusu ve gerekçeli karar tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025

