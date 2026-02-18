İ L A N

T.C.

BEYKOZ

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/476 Esas

DAVALI : EMİNE TÜRKMEN (T.C. 307*****394)

Davacı GÜLBEYAZ BEYZA KESKİN ile Müteveffa SEYFETTİN KARAKAYA Mirasçıları Davalılar CEMİLE ATEŞ, EMİNE TÜRKMEN, GÖKHAN KARAKAYA, SEDANUR KARAKAYA arasında Mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi davalı Emine Türkmen'in dosyada mevcut adreslerine ve yurt dışı adresine tebliğe çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Dosyada bulunan adreslerin hiçbirine tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesinin ve İstanbul ATK'nun 23/12/2024 tarihli raporunun tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: "Müvekkili Gülbeyaz Beyza'nın 10/10/1992 tarihinde dünyaya geldiğini, müvekkilinin evlilik dışı doğduğunu, müvekkilinin anne adının Cemile Akosman olduğunu, müvekkilinin kimliğinde baba adının biyolojik babası olan Seyfettin isimli kişi olduğunu, fakat her nedense nüfus memurunun hataya düşmüş müvekkilin baba adını biyolojik babası Seyfettin olarak nüfusa işlemişse de sehven hataya düşerek müvekkilin soyadını ve kütüğünü anne tarafına geçirdiğini, dolayısıyla müvekkilinin babasının kütüğünde olmadığından babasının mirasçısı da olamadığını, bu durumun ise zaman içerisinde müvekkilini zora soktuğunu, aile tarafından dışlandığını, çevresi, kardeşleri ve toplum tarafından sürekli olarak gayri meşru bir çocuk olarak görüldüğünü ve bu noktada çok hırpalandığını, sürekli dışlanan müvekkilinin artık bu hatanın düzeltilmesini haklı olarak talep ettiğini, müvekkilinin biyolojik babası Seyfettin Karakaya'nın vefat ettiğini, müvekkilinin biyolojik babasından; "Elazığ, Merkez, Mornik Mahalllesi Hendek Arkası Mevkii, Ada 938, Parsel 2'de kayıtlı beş katlı betonarme bina ve arsası niteliğindeki zemin kat olan taşınmazın davalılar kısmındaki mirasçılara intikal ettiğini, bu taşınmazın Elazığ 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/301 Esas sayılı dosyasında ortaklığın giderilmesi davasına konu olduğunu ve iş bu dosyanın kesinleştiğini, akabinde Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu'nun 2022/13 sayılı dosyasıyla satılığa çıkarıldığını, taşınmazın ilk açık artırma ilanının ise 17/05/2023 olduğunu, müvekkili evlilik dışı dünyaya geldiğinden biyolojik babasının mirasçısı olmadığı için kendisine herhangi bir pay düşmediğini, hatta kardeşleri tarafından müvekkilinin bu noktada dışlandığını, müvekkilin biyolojik babası vefat ettiğinden soy bağının tespiti amacıyla; biyolojik babanın mezarından doku örnekleri alınarak fethi kabir işlemlerinin yapılmasını beyanla Elazığ, Merkez, Mornik Mahalllesi, Hendek Arkası Mevkii, Ada 938, Parsel 2'de kayıtlı, beş katlı betonarme bina ve arsası niteliğindeki zemin kat olan taşınmazın satışına konu Elazığ 1. Sulh Mahkemesi Satış Memurluğu'nun 2022/13 sayılı satış dosyasına satışın durdurulması amacıyla tedbir kararı verilmesine, müvekkilin biyolojik babasının mezarlığından doku örnekleri alınarak ve ATK aracılığı ile müvekkilin biyolojik kardeşlerinden DNA örneklerinin alınarak, müvekkilin soy bağının tespit ettirilmesine, mirasçıların tespit ettirilmesine, dolayısıyla haklı davanın kabulüne, yargılama giderlerin, harçların ve avukatlık ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini" talep etmiştir.

İstanbul ATK'nun 23/12/2024 tarih ve E-91778600-101.02-2024-186185/7990 No'lu raporunda; "SONUÇ: Gülbeyaz Beyza Keskin'e ait DNA profili ile baba olduğu iddia edilen Seyfettin KARAKAYA'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibarıyla, baba olduğu iddia edilen Seyfettin KARAKAYA'nın, anneye ait DNA profili bilinmeksizin Gülbeyaz Beyza Keskin için babalık indeksi 22.758.001.749,131 olarak hesaplandı. Seyfettin KARAKAYA'nın,%99,99 ihtimalle, Gülbeyaz Beyza Keskin'in BİYOLOJİK BABASI OLABİLECEĞİ tespit edildiği" görülmüştür.

Dava dilekçesine karşı "HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde dava dilekçesine cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" hususu, İstanbul ATK'nun 23/12/2024 tarih ve E-91778600-101.02-2024-186185/7990 No'lu raporuna karşı "HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde ATK raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur" hususları ile duruşma günü 21/09/2026 günü saat 10.10'da duruşmada hazır bulunmanız hususu dava dilekçesi, ATK raporu, duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.

