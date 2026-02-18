İ L A N

T.C. İNEGÖL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/229 Esas

DAVALI : HALİLİBRAHİM YALÇINYİĞİT - Ali ve Halime oğlu 07/04/1975 d.lu, T.C:170*****616

Davacılar Alirıza Yalçınyiğit ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Bursa ili, İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Zındancık Mevkii, 605 Ada, 77 parsel sayılı taşınmazın;

Keşif tarihi itibariyle değeri (28.01.2026) 12.345.000,00-TL,

Taşınmazın dava tarihi itibariyle değeri (25.07,2024) 8.926.859,95-TL,

Taşınmazın 06.06.1994 satış tarihi itibariyle değeri 3.494,43-TL

Taşınmazın 22.08.2016 satış tarihi itibariyle değeri 648.633,33-TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 04.06.2026 günü saat:14:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." Bilirkişi raporu ilanen tebliğ olunur. 16.02.2026

