İLAN

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.NO CİNSİ YER AYLIK MUHAMMEN BEDEL 5 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 158 ADET BİLBOARD Tunceli İli şehir merkezinde muhtelif yerlerde bulunan 158 adet billboard kiralama 150.000,00 TL 9.000,000,00 TL 500.000,00 TL 04.03.2026 11:00

Aşağıda listesi olan Mülkiyeti belediyemize ait ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan 158 adet billboardın 5 yıllık süre ile aylık olarak kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45.maddesine göre ihale yapılacaktır.





1- Yukarıda belirtilen satış ihalesi 04.03.2026 tarihi saat 11:00 'de başlamak üzere Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2-Bu ihale şartnamesi Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünde görülebilir. İşyerlerinin tüm ihale ve teknik şartları ihale şartnamelerinde detaylı görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

3. A)İstekli gerçek kişi ise

3.A.1- Kanuni ikametgahı olması (mahalle muhtarından yerleşim yeri adres beyanı ) varsa telefonu bildirmesi

3.A.2- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edebilirler.

3.A.3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3.A.4- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

3.A.5- Şartname dosyası satın alındığına dair makbuz

3.A.6- Belediyemize her hangi bir borcu yoktur yazısı



3.B)İstekli tüzel kişilik ise ;

3.B.1-İdare merkezinin bulunduğu yerin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

3.B.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.B.3- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.B.4-Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

3.B.5-Şartname dosyası satın alındığına dair makbuz

3.B.6-Belediyemize her hangi bir borcu yoktur yazısı

4- İhale şartnamesi dosya bedeli 20.000,00 TL' dir. Dosya bedeli alındı makbuzu idareye verilecektir.

5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6- Encümenimizce tespit edilen 500.000,00 TL geçici teminat ile 2886 sayılı yasanın 26 ve 27. Maddelerinde belirtilen teminat yerine geçen belgeleri ile istenilen ihale evraklarını en geç 03.03.2026 tarihi saat 16:00' ya kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne yatırmaları/ vermeleri gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02399515

