SULAMA TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

SULAMA TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIRSulama Tesisatı Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/300203
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
|1.2. Adresi
|:
|Sirinevler Mah. Barbaros Cad. BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02124843800
|1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2.1. Tarih ve Saati
|:
|03.03.2026 - 10:30
|2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|:
|Bahçelievler Belediye Başkanlığı-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Çobançeşme mah.Sanayi cad.No:48 Bahçelievler/İSTANBUL
|3.1. Adı
|:
|Sulama Tesisatı Malzemesi
|3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|:
|30 Kalem Sulama Tesisatı Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Müdürlük deposuna
|3.4. Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. Ürün teslimi hafta içi mesai saatleri içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.
|3.5. İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
|4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
