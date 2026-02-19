Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 108 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 24.464,84 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında bir bölümü ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 30.671.050,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 109 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 12.447,58 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında, bir bölümü Diğer Tarım Alanında, bir bölümü ise Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 12.477.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:08

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 110 Ada, 3 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.040,01 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında bir bölümü ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.550.007,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:09

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karyealtı Mevkii, 138 Ada, 3 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 13.676,25 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Ayrık Nizam, 2 Kat, Emsal:0.40 imar şartlarıyla Konut Alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır. Taşınmazın kalan kısmı ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde Diğer Tarım Alanında (yapı yasaklı alan) ve Park Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 28.733.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karyealtı Mevkii, 138 Ada, 5 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.784,03 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde Diğer Tarım Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 6.814.030,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 14:37

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 14:37

06/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02402484

