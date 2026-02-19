T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HASANEYİN Mahalle/Köy, Karagöbek Mevkii, 109 Ada, 1 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz Adresi : Gölcük İlçesi Hasaneyn Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ Yüzölçümü : 12.447,58 m2 İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı içerisinde bir bölümü Orman Alanında, bir bölümü Diğer Tarım Alanında, bir bölümü ise Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Kıymeti : 12.477.580,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ