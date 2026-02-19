İ L A N

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2239 Esas

KARAR NO : 2025/541

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)'ne karar verilmesi sonunda verilen, 25/06/2025 tarihli, 2023/2239 Esas, 2025/541 Karar sayılı kararıyla, davanınkabulüile, Zonguldak ili Ereğli ilçesi, Sarıkokmaz Mahallesi 268 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mustafa oğlu, 14/03/1958 Kdz.Ereğli doğumlu davalı Cemalettin Karadeniz'e gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlanmasını müteakip davalının kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02404242