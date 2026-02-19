T.C. NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026/13

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı DENİZ GÜLER (TC:12150003978) arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle, Dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt köyü 103 ada 2 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup, tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca 2942 Kamulaştırma Kanunu, 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.16.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02404388