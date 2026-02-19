T.C. NAZIMİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2026/12

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ ile davalılar ALİRIZA ALTINIŞIK (TC:20444727370) ve CEMAL FIRAT (TC:19361763400) arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma ( Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle,

Dava konusu Tunceli ili, Nazımiye ilçesi, Büyükyurt köyü, Doğancık mevkii 160 ada 11 parsel sayılı taşınmaz kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup, tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca 2942 Kamulaştırma Kanunu, 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.16.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02404407