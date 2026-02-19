T.C.

YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/100

DAVACI : Necip Durna

DAVALILAR :1- Hazine

2-Aksuköy düzel kişiliği 3-Yüksekova Belediye Başkanlığı

DAVA : Tapu Tescil

DAVA TARİHİ : 21.01.2021

Davacı Necip Durna İle davalılar Nurettin Dilce, Hazine-i Maliye Arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Hakkari ili Yüksekova ilçesi Aksu köyünde bulunan 116 ada 2 parsel sayılı taşınmazın doğusunda dava konusu taşınmaz, batısı Nurettin Dilce Kuzey hava limanı Güneyi Mehmet Selim Aydın tarlası Aksuköyü yaklaşık 1.955,48 m2 kısmın parsel davacı Necip Durna adına tescili talebi edilmekle; bu yer üzerinde hak iddia eden varsa ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde delil ve belgeleriyle birlikte yukarıda esas numarası belirtilen dosya üzerinde müracaat etmeleri ilan olunur

