801 ve 801T NOLU MUSTAFAKEMALPAŞA – BURSA ARASI OTOBÜS GÜZERGAH HATLARININ, TARİFELİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİNE UYGUN KİRALANMASI VE İŞLETİLMESİ

1-İdarenin a) Adı :BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. b) Adresi :BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 yolu 16130 Nilüfer/BURSA c) Telefon ve faks numarası :Tel: 0(224) 452 52 44 Fax: 0(224) 452 52 43 d) Elektronik posta adresi (varsa) :burulas@burulas.com.tr 2- İşin a) Niteliği, türü ve miktarı : 801 (Mustafakemalpaşa – Uludağ Üniversitesi) nolu hatta, 801T ( Mustafakemalpaşa – Bursa Terminal ) nolu hatta toplamda 13 adet araç ile işletme yapılacaktır. b) Yapılacağı yer :801 VE 801 T nolu taşıma hat güzergahları üzerinde c) İşin süresi



d) Muhammen Bedel















e) İhale usulü : 28 Ay, sözleşme imzası sonrası yapılacak yer teslimi ile iş başlayacaktır.

: Araç başı aylık muhammen bedel olarak 210 tam bilet karşılığı ücret belirlenmiştir.

(tam bilet ücreti için 801 nolu hattın ücreti baz alınacaktır. Güncel tam bilet ücreti 220,00 TL – KDV dahil )

Aylık muhammen bedel 600.600,00 TL ( KDV dahil – 13 araç için )

Toplam muhammen bedel 7.207.200 TL ( KDV dahil - YILLIK )

İstekliler ihalede, araç başı aylık tam bilet tekliflerini belirtmek sureti ile teklif vereceklerdir.

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/a maddesi Kapalı teklif usulü akabinde açık artırma şeklinde olacaktır. 3- Teklifin a) Sunulacağı yer : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk

Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/Satınalma Müdürlüğü b) İhale ve son teklif sunma tarihi,



c) İhale yeri : 03/03/2026 Salı günü, saat:10:30



: BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Burulaş Akademi Eğitim Salonu

Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.

İşletim süresi için işin tamamına teklif verilecektir.

Teklif geçerlik süresi en az 60 takvim günü olmalıdır.

Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi İzmir Yolu Odunluk Mevki 16130 Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir ve 2000,00-TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- Madde: TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİa) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından şartnameye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu.e) En az 216.216,00 TL tutarında geçici teminat (Nakit ya da banka mektubu) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 no lu hesabına yatırılmalıdır.f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesig) Şartname dokümanının satın alındığına dair belge.h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza sirküsü ( noter onaylı )ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklari) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imzaj) Burulaş Mali İşler Müdürlüğü' n den ihale ilan tarihinden sonra alınmış İdare' ye vadesi geçmiş borcu yoktur yazılarıİstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ya da aslı İdare tarafından görülmek sureti ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

