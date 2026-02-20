İLAN

T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2018/759 Esas

MİRASÇI : NURDAN ŞEVKER (T.C: 21592466746)

MİRASÇI : SERHAT ŞEVKER (T.C: 21571467474)

Davacı, ZEYNEP NAZAN BAYKAN hakkında, mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Zayi Nedeniyle)davası nedeniyle; HMK.'nın 60. maddesine göre, davacı-mirasçı Zeynep Nazan BAYKAN tarafından hasımsız olarak açılan kıymetli evrakın zayii sebebiyle iptal davasında, davalı-mirasçı Belkıs AYANOĞLU mirasçısı olmanız sebebi ile, Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 23.09.2026 günü saat: 09:30 tarihine kadar yazılı olarak veya duruşma günü bizzat veya vekaleten katılarak itiraz edilmemesi halinde, davacı tarafından açılan davaya mirasçısı olarak muvafakat vermiş sayılacağınız, bu şekilde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve karara bağlanacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02405663