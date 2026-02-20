T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL VASFI ALANI İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ 1 İZMİR MENEMEN AHIHIDIR 5370 5 ARSA 945 KONUT ALANI-EMSAL:1,20 HMAX 8 KAT VE YOLA TERKİ VAR AZ MİKTARDA 15.000.000,00 450.000,00 10.03.2026 10:00 10:05 2 İZMİR MENEMEN AHIHIDIR 585 3 TARLA 7.600,00 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 5.320.000,00 159.600,00 10.03.2026 10:05 10:10 3 İZMİR MENEMEN BELEN 120 10 ARSA 400 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT 2.520.000,00 75.600,00 10.03.2026 10:10 10:15 4 İZMİR MENEMEN BELEN 120 11 ARSA 400 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT 2.520.000,00 75.600,00 10.03.2026 10:15 10:20 5 İZMİR MENEMEN BELEN 120 12 ARSA 400 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT 2.520.000,00 75.600,00 10.03.2026 10:20 10:25 6 İZMİR MENEMEN BELEN 256 TARLA 7.370,00 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 13.266.000,00 397.980,00 10.03.2026 10:25 10:30 7 İZMİR MENEMEN BELEN 470 TARLA 2.640,00 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.336.000,00 190.080,00 10.03.2026 10:30 10:35 8 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 135 4 TARLA 4.462 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.693.000,00 200.790,00 10.03.2026 10:35 10:40 9 İZMİR MENEMEN EMİRALEM 1111 1 ARSA 5.837,00 EMSAL 0.50 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 33.270.000,00 998.100,00 10.03.2026 10:40 10:45 10 İZMİR MENEMEN ESATPAŞA 5141 2 MESKEN / A BLOK K:9 D:19 (113 m²) TAM KONUT 3.300.000,00 99.000,00 10.03.2026 10:45 10:50 11 İZMİR MENEMEN GÖRECE 166 49 ZEYTİN AĞAÇLI TARLA 17.708,00 DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN + ORMAN ALANI 7.437.360,00 223.120,80 10.03.2026 10:50 10:55 12 İZMİR MENEMEN GÖRECE 172 1 ZEYTİNLİ BAHÇE 14.174,00 ORMAN ALANI 12.047.900,00 361.437,00 10.03.2026 10:55 11:00 13 İZMİR MENEMEN GÜNERLİ 140 12 TARLA 2.837,00 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 4.964.750,00 148.942,50 10.03.2026 11:00 11:05 14 İZMİR MENEMEN KASIMPAŞA 5360 9 MESKEN / C BLOK ZEMİN D:1 (105 m²) TAM KONUT 3.750.000,00 112.500,00 10.03.2026 11:05 11:10 15 İZMİR MENEMEN KESİK 1202 6 TARLA 10.544,00 TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 10.544.000,00 316.320,00 10.03.2026 11:10 11:15 16 İZMİR MENEMEN KOYUNDERE 4352 3 ARSA 220 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 3.000.000,00 90.000,00 10.03.2026 11:15 11:20 17 İZMİR MENEMEN KOYUNDERE 4344 22 ARSA 220 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 3.000.000,00 90.000,00 10.03.2026 11:20 11:25 18 İZMİR MENEMEN MALTEPE 258 1 ARSA 1.952,00 UYGULAMAYA TABİ KONUT, AYRIK NİZAM, 2 KAT 9.018.240,00 270.547,20 10.03.2026 11:25 11:30 19 İZMİR MENEMEN MALTEPE 181 2 TARLA 55.287,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 23.883.984,00 716.519,52 10.03.2026 11:30 11:35 20 İZMİR MENEMEN MALTEPE 179 2 TARLA 19.760,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 9.484.800,00 284.544,00 10.03.2026 11:35 11:40 21 İZMİR MENEMEN MALTEPE 186 1 TARLA 27.188,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 13.050.240,00 391.507,20 10.03.2026 11:40 11:45 22 İZMİR MENEMEN MUSABEY 12 2 TARLA 22.191,00 TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 15.533.700,00 466.011,00 10.03.2026 11:45 11:50 23 İZMİR MENEMEN MUSABEY 1 5 TARLA 8.472,00 TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 6.777.600,00 203.328,00 10.03.2026 11:50 11:55 24 İZMİR MENEMEN SEYREK 465 1 ARSA 4.754,00 1. DERECE DOĞAL SİT 9.508.000,00 285.240,00 10.03.2026 11:55 12:00 25 İZMİR MENEMEN SEYREK 466 1 ARSA 1.875,00 1. DERECE DOĞAL SİT 4.125.000,00 123.750,00 10.03.2026 12:00 12:05 26 İZMİR MENEMEN SEYREK 467 1 ARSA 1.809,00 1. DERECE DOĞAL SİT 3.980.000,00 119.400,00 11.03.2026 10:00 10:05 27 İZMİR MENEMEN SEYREK 104 1 ARSA 3.615,00 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT TAKS: 0:30 KAKS:1.20 95.436.000,00 2.863.080,00 11.03.2026 10:05 10:10 28 İZMİR MENEMEN SEYREK 860 11 MESKEN / B BLOK ZEMİN D:3 (72 m²) TAM KONUT 2.900.000,00 87.000,00 11.03.2026 10:10 10:15 29 İZMİR MENEMEN SÜZBEYLİ 143 1 TARLA 86.011,00 TARIM ve 2.DERECE DOĞAL SİT 38.700.000,00 1.161.000,00 11.03.2026 10:15 10:20 30 İZMİR MENEMEN SÜZBEYLİ 125 2 TARLA 34.632,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 18.008.640,00 540.259,20 11.03.2026 10:20 10:25 31 İZMİR MENEMEN SÜZBEYLİ 140 2 TARLA 61.094,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 31.768.880,00 953.066,40 11.03.2026 10:25 10:30 32 İZMİR MENEMEN SÜZBEYLİ 142 1 TARLA 63.145,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 28.350.000,00 850.500,00 11.03.2026 10:30 10:35 33 İZMİR MENEMEN TUZÇULLU 129 1 TARLA 21.555,00 TARIM + 1. DERECE DOĞAL SİT 14.657.400,00 439.722,00 11.03.2026 10:35 10:40 34 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 MESKEN / A BLOK K:1 D:3 (134 m²) TAM KONUT 4.050.000,00 121.500,00 11.03.2026 10:40 10:45 35 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 MESKEN / A BLOK K:8 D:29 (90 m²) TAM KONUT 3.350.000,00 100.500,00 11.03.2026 10:45 10:50 36 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 6 MESKEN / A BLOK K:7 D:35 (66 m² ) TAM KONUT 3.000.000,00 90.000,00 11.03.2026 10:50 10:55 37 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 6 MESKEN / B BLOK K:1 D:4 (120 m²) TAM KONUT 4.700.000,00 141.000,00 11.03.2026 10:55 11:00 38 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 7 MESKEN / A1 BLOK K:5 D:28 (83 m²) TAM KONUT 3.900.000,00 117.000,00 11.03.2026 11:00 11:05 39 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 7 MESKEN / A2 BLOK K:1 D:5 (70 m²) TAM KONUT 3.250.000,00 97.500,00 11.03.2026 11:05 11:10 40 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 6 ARSA 739 AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 KONUT 7.537.800,00 226.134,00 11.03.2026 11:10 11:15 41 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 2 ARSA 729 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 5.686.200,00 170.586,00 11.03.2026 11:15 11:20 42 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 202 3 ARSA 702 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 5.728.320,00 171.849,60 11.03.2026 11:20 11:25 43 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 4 ARSA 701 BİR KISMI AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.90 - BİR KISMI 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 6.309.000,00 189.270,00 11.03.2026 11:25 11:30 44 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 203 12 ARSA 423 AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.30 KAKS 0.60 KONUT 3.451.680,00 103.550,40 11.03.2026 11:30 11:35 45 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 0 1472 TARLA 18.200,00 TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM 16.380.000,00 491.400,00 11.03.2026 11:35 11:40 46 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 0 2823 TARLA 17.000,00 TARIM+TAŞKINA MARUZ ALANM 15.300.000,00 459.000,00 11.03.2026 11:40 11:45 47 İZMİR MENEMEN ULUCAK 3053 3 TARLA 6.989,00 TARIM - ENERJİ NAKİL HATTI GEÇMEKTE 7.687.900,00 230.637,00 11.03.2026 11:45 11:50 48 İZMİR MENEMEN YAYLA 115 21 BAĞ 3.360,80 TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.050.000,00 181.500,00 11.03.2026 11:50 11:55 49 İZMİR MENEMEN YAYLA 115 20 BAĞ 8.295,38 TARIM ve TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 12.445.000,00 373.350,00 11.03.2026 11:55 12:00





Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 49 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (10.03.2026 tarihindeki ihaleler için 09.03.2026 tarihi saat 15:00'e kadar, 11.03.2026 tarihindeki ihaleler için 10.03.2026 tarihi saat 15:00'e kadar, teklif zarflarını Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR Tel: 444 80 08 Dahili: 3147



