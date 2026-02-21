İLAN

BAKIRKÖY 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/389 Esas

KARAR NO : 2025/467

Davacı Salih Yolyapan tarafından davalılar Nazmiye Meakın ve Saliha Bennett aleyhine açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 23/12/2025 tarihli 2022/389 Esas, 2025/467 Karar sayılı kararı ile;

'' 1-AÇILAN DAVANIN KABULÜ ile Muris Hatice Yolyapan'nın (18383410828 TC kimlik Numaralı) Babaeski Noterliğinin 06/07/2006 tarih 5637 Yevmiye numaralı VASİYETNAMESİNİN TENFİZİ ile;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Büyükmandıra/Şamdani Mah., 18 Ada, 4 Parsel sayılı Bahçeli Kerpiç Ev ve Samanlık nitelikli taşınmazda ki muris Hatice Yolyapan mülkiyetinde ki 1/5 hisse oranında ki TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI ADINA TESCİLİNE,

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Büyükmandıra/Paşa Mah., 147 Ada, 18 Parsel sayılı Bahçeli Kerpiç Ev nitelikli taşınmazda ki muris Hatice Yolyapan mülkiyetinde ki 11/32 hisse oranındaki TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI ADINA TESCİLİNE,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken 52.934,22TL harçtan peşin alınan 80,70TL, tamamlama olarak alınan 13.233,55TL harç olmak üzere toplam yatan 13.314,25TL'nin mahsubu ile eksik yatan 39.619,97TL harcın davalılardan miras hisseleri oranı ile tahsili ile Hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yatırılan 13.314,25TL harcın davalılardan davalılardan miras hisseleri oranı ile tahsili ile davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafça yapılmış olan 36.156,90TL yargılama giderinin davalılardan miras hisseleri oranı ile tahsili ile davacıya ödenmesine,

Dair açık yargılama sonunda hazır bulunan tarafların yüzüne karşı HMK 394/5 ve 341/1 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen kendisine tebligat yapılamayan Recep ve Hatice kızı, 1964 doğumlu 436*****740 TC kimlik numaralı Saliha Bennett'e tebliğ yerine kaim olmak olmak üzere T.K 31. Md. uyarınca işbu mahkememiz kararı gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi (7) gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19/02/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02407187