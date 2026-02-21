T.C.

BURSA

4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/673 Esas

İ L A N

Davacı ALEYNA NUR KUL ile Davalı SAMET KUL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mustafa ve Gülay oğlu, 04/10/1989 doğumlu, 344......20 T.C kimlik nolu davalı SAMET KUL'a tebligat yapılamadığından, "HMK 122,126,129 md. leri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve posta giderini 2 haftalık süre içinde mahkememize sunması gerektiği" hususları dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 18/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02406107