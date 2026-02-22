KOCAELİ 1. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/83

KARAR NO : 2024/147

Davacı ABDULLAH BAŞAR vekili tarafından Davalı Fransız uyruklu Rene Marcel Lucien ve Ginette Marcelle Rosalie'den olma, 09.06.1966 doğumlu, 4 RUE DE LA MOSELLE, 57240 NİLVANGE/FRANSA adresinde ikamet ettiği bildirilen NOTHAİLE RENEE JOELLE aleyhine açmış olduğu Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı NOTHAİLE RENEE JOELLE'ye duruşma günü ilanen tebliğ edilmiş olduğundan, Gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM:

1-Davaya konu istemin KABULÜ ile;

Samsun ili Çarşamba ilçesi Hacılıçay mah/köyü Cilt no:67 Hane no:7 BSN:25 'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Ünzile oğlu, Çarşamba 01/04/1968 doğumlu (12023913618) TC Kimlik numaralı ABDULLAH BAŞAR ile Fransız uyruklu Rene Marcel Lucien ve Ginette Marcelle Rosalie"den olma 09.06.1966 doğumlu NOTHAİLE RENEE JOELLE 'nin BOŞANMALARINA yönelik Paris Asliye Hukuk Mahkemesi 07/12/1999 tarih, 98/42957 kayıt numaralı ve 12/02/2021 kesinleşme tarihli kararının 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tanıma ve tenfizine,

2-Kararın 5718 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereğince yabancı mahkeme kararının altına şerh düşülmesine,

3-Dosya üzerinden karar verilmekle ön inceleme zaptının taraflara tebliğ edilmesine,

4-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 427,60 TL karar ve ilam harcından peşin olarak alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile kalan 247,70 TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan 179,90 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 15.949,25 TL posta, tebligat gideri, ilanen tebligat giderleri olmak üzere toplam 16.309,05 TL yargılama giderinin davalının alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereği belirlenen 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Kararın kesinleşmesinin ardından bir suretinin gereği için nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Kararın kesinleşmesinin ardından yatırılan bakiye gider avansının talep halinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, davalı NOTHAİLE RENEE JOELLE adına ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın tebliğini takip eden 2 hafta içerisinde, İstinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeçeği hususu Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.12/02/2026

