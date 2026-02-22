Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 00:03
YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları yazılı olan vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;
|
İli
|
Hatay
|
İlçesi
|
Antakya
|
Mahallesi
|
1.Mıntıka Cumhuriyet
|
Cadde-Sk.-
Mevkii
|
-
|
Ada
|
2071
|
Parsel
|
1, 2, 3, 4 Parseller
|
Yüzölçümü
|
8007,17 m2
|
Hisse Miktarı
|
Tam
|
Cinsi
|
Arsa
|
Vakfı
|
Musalla Vakfi,
Alevi Cemaati Vakfi,
Aydin Peştemalci Haci Ahmet Bini Abdulaziz Vakfi
Ermeni Protestan Vakfi
İhaleye Konu İş'in;
|
Adı-Niteliği
|
Hatay ili, Antakya ilçesinde bulunan 2071 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların 40 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması.
|
Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu
|
2071 ada 1 parsel:(Ticaret+Konut)
2071 ada 2 parsel (Yurt Alanı )
2071 ada 3 parsel:(Lise Alanı)
2071 ada 4 parsel:(Park Alanı)
|
İhale Usulü
|
Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi)
|
Süresi
|
40 Yıldır. (İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 37Yıl)
İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması
|
Asgari Aylık Kira Bedeli
|
Toplam sözleşme süresinin 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 40 (kırk) yıl olarak belirlenmesi, ) işin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;
|
Tahmin Edilen Bedel
(Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte ekim-dikim-inşaat maliyetinin toplamıdır.)
|
817.812.676,15 TL(SekizYüzOnyediMilyonSekizyüzOnİkiBinAltıYüzYetmişAltıTürkLirasıOnBeşKr)
Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresi (ilk 3 yıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte oluşan toplam maliyet bütünüdür.
|
Geçici Teminat
|
24.534.380,2845-TL (YirmiDörtMilyonBeşyüzOtuzDörtBinÜçYüzSeksenTürkLirasıYirmiSekizKuruş), olup bu bedel muhammen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir.
|
İhale Dokümanlarının Görüleceği- Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres
|
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY
Tlf. (0326)2161048
e-mail: hatay@vgm.gov.tr
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
|
İhale Doküman Bedeli
|
3.000,00.-TL
|
İhalenin Yapılacağı Adres
|
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY
|
İhale Tarih ve Saati
|
30.03.2026 /Pazartesi Saat :10:00
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 06.10.2025 tarih ve 633/594 sayılı kararı ve Bölge Müdürlüğümüz 16.02.2026 tarihli 43 numaralı komisyon kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.
1- Toplam sözleşme süresinin 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 40 (kırk) yıl olarak belirlenmesi,,
2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,
3- Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;
4- Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde mevcut durumda 1/1000 ölçekli imar planında, 2071 ada 1 parsel Ticaret + Konut, 2 parsel Yurt Alanı, 3 parsel Lise Alanı, 4 parsel Park Alanı olarak planlanmış vakıf taşınmazlarının 1 ve 2 parselin Otel alanı, 3 ve 4 parselin ise Ticaret Alanına dönüştürülmesi için imar plan değişikliği önerisinin ilgili Belediyelere onaylatılması ve yeni oluşan parsellerin vakfı adına tescil edilmesi, mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması, enkazın işyerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi işlemlerinin yüklenicinin sorumluluğunda olması, sözleşme imzalandıktan ilk 3 (üç) yıl içerisinde imar planı değişikliği yapılarak yapı ruhsatımn alınamaması durumunda; İdarece uygun görülmesi halinde sözleşmenin karşılıklı feshi yoluna gidilmesi, fesih halinde yatırılan teminatın Yükleniciye iade edilmesi. Yüklenici tarafından bu süreçte İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, başkaca herhangi bir bedel/tazminat vb. talep edilmemesi,
5- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,
6-İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç^ sayısı vb." parametrelerde, öncelikle idare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması,
7-Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarnın uygun görmesi kaydıyla "Otel-Ofis-Ticari" fonksiyonu olarak ekspertize konu olan taşınmazla ilgili olarak fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,
8- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı îmar Kanunu'nda belirtilen orana (%45) kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi,
9- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
10- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (şerh, beyan vb.) takyidatlarm kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, vb.) işlemlerin yaptırılması- Yapılacak yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması - Yer teslim tarihinden, sözleşme süresi sonunda idareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık güvenlik vb.) tedbirlerin alınması- Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmsi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması,gerekir.)
c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,
h.5.) Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.
h.6.) İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin
27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir
ı) Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
İLAN OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02404148