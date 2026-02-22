YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli Hatay İlçesi Antakya Mahallesi 1.Mıntıka Cumhuriyet Cadde-Sk.- Mevkii - Ada 2071 Parsel 1, 2, 3, 4 Parseller Yüzölçümü 8007,17 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Musalla Vakfi, Alevi Cemaati Vakfi, Aydin Peştemalci Haci Ahmet Bini Abdulaziz Vakfi Ermeni Protestan Vakfi

İhaleye Konu İş'in;

Adı-Niteliği Hatay ili, Antakya ilçesinde bulunan 2071 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazların 40 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılması. Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu 2071 ada 1 parsel:(Ticaret+Konut) 2071 ada 2 parsel (Yurt Alanı ) 2071 ada 3 parsel:(Lise Alanı) 2071 ada 4 parsel:(Park Alanı) İhale Usulü Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) Süresi 40 Yıldır. (İnşaat: 3 Yıl + Kullanma-İşletme: 37Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli Toplam sözleşme süresinin 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 40 (kırk) yıl olarak belirlenmesi, ) işin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması, Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; 1. yılın aylık kirasının 56.000.00 TL. olması,

2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4. yıl aylık kira bedelinin; 520.000,00 TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

20. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

21. yıldan işin (40.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte ekim-dikim-inşaat maliyetinin toplamıdır.) 817.812.676,15 TL(SekizYüzOnyediMilyonSekizyüzOnİkiBinAltıYüzYetmişAltıTürkLirasıOnBeşKr) Bu bedel Meclis Kararında inşaat süresi (ilk 3 yıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte oluşan toplam maliyet bütünüdür. Geçici Teminat 24.534.380,2845-TL (YirmiDörtMilyonBeşyüzOtuzDörtBinÜçYüzSeksenTürkLirasıYirmiSekizKuruş), olup bu bedel muhammen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir. İhale Dokümanlarının Görüleceği- Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY Tlf. (0326)2161048 e-mail: hatay@vgm.gov.tr İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası (Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi, No:2-Antakya/HATAY İhale Tarih ve Saati 30.03.2026 /Pazartesi Saat :10:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Meclisinin 06.10.2025 tarih ve 633/594 sayılı kararı ve Bölge Müdürlüğümüz 16.02.2026 tarihli 43 numaralı komisyon kararına istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlarla ihale edilecektir.

1- Toplam sözleşme süresinin 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 40 (kırk) yıl olarak belirlenmesi,,

2- İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslimi tarihinden itibaren başlatılması,

3- Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

1. yılın aylık kirasının 56.000.00 TL. olması,

2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4. yıl aylık kira bedelinin; 520.000,00 TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

20. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

21. yıldan işin (40.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması.

4- Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde mevcut durumda 1/1000 ölçekli imar planında, 2071 ada 1 parsel Ticaret + Konut, 2 parsel Yurt Alanı, 3 parsel Lise Alanı, 4 parsel Park Alanı olarak planlanmış vakıf taşınmazlarının 1 ve 2 parselin Otel alanı, 3 ve 4 parselin ise Ticaret Alanına dönüştürülmesi için imar plan değişikliği önerisinin ilgili Belediyelere onaylatılması ve yeni oluşan parsellerin vakfı adına tescil edilmesi, mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması, enkazın işyerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi işlemlerinin yüklenicinin sorumluluğunda olması, sözleşme imzalandıktan ilk 3 (üç) yıl içerisinde imar planı değişikliği yapılarak yapı ruhsatımn alınamaması durumunda; İdarece uygun görülmesi halinde sözleşmenin karşılıklı feshi yoluna gidilmesi, fesih halinde yatırılan teminatın Yükleniciye iade edilmesi. Yüklenici tarafından bu süreçte İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, başkaca herhangi bir bedel/tazminat vb. talep edilmemesi,

5- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

6-İhale sonrası olası imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç^ sayısı vb." parametrelerde, öncelikle idare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması,

7-Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin talebi, idarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarnın uygun görmesi kaydıyla "Otel-Ofis-Ticari" fonksiyonu olarak ekspertize konu olan taşınmazla ilgili olarak fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

8- Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı îmar Kanunu'nda belirtilen orana (%45) kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten idaremize ödenmesi,

9- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

10- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (şerh, beyan vb.) takyidatlarm kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, vb.) işlemlerin yaptırılması- Yapılacak yapım karşılığı kiralama işi ile ilgili olarak Resmi ve/veya Özel Kurum ve Kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması - Yer teslim tarihinden, sözleşme süresi sonunda idareye geri teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık güvenlik vb.) tedbirlerin alınması- Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

B- İhaleye iştirak edecek istekliler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. İletişim Bilgi Formu: Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmsi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,