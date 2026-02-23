T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS/ KARAR NO : 2016/1798 - 2023/1643

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davacı vekilinin müvekkilininde hissedarı olduğu dava konusu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mahallesi, 2940 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazında ki paydaşlığın giderilmesini talep ettiği dosyanın karar çıktığı ve mirasçı Metin Boztilki'ye tebliğ edilemediğinden ve ulaşılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Mirasçı Metin Bozgeyik (TC: 34.......28) tarafınıza davacı Süper Enerji Madencilik İnş.ve San.Tic.A.Ş tarafından dava konusu Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mahallesi, 2940 Ada, 20 Parsel sayılı taşınmazında ki paydaşlığın giderilmesi için mahkememizde Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmış olup mahkememizce davanın kabulüne karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

"Davanın KABULÜNE,

Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Onur Mahallesi 2940 Ada 20 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesinin mümkün olmaması sebebi ile ortaklığın GENEL AÇIK ARTIRMA SURETİ İLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedelinin tapu kaydındaki hisseleri oranında taraflara ÖDENMESİNE,

3-Satış bedeli üzerinden binde 11.38 oranında harç alınmasına ve taraflardan hisseleri oranında tahmiline,

4-Satış işlemleri için Gaziantep 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Alınması gereken 269,85 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 29,20 TL'nin mahsubu ile ‭240,65‬ TL harcın taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafça yapılan 13,50 TL başvurma harcı, 29,20 TL peşin harç, 15,30 TL posta masrafı, 2.184,30 TL tebligat bedeli, 253,80 TL Keşif Harcı 2.350,00 TL bilirkişi ücreti, 250,00 TL araç ücreti ve toplam 5.096,1 TL yargılama giderinin taraflardan tapu kaydındaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen bedelin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

7-Davacı SÜPER ENERJİ MADENCİLİK İNŞ.VE SAN.TİC.A.Ş. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince hesap edilen 10700,00-TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının kendi paylarına düşen kısmın kendisi üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı Resul Bozkurt kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesince hesap edilen 10700,00-TL vekalet ücretinin taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak davalıya verilmesine, davalının payına düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Karar kesinleştiğinde artan gider avansı olması halinde yatırana iadesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekili ve davalının yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." ilanen tebliğ olunur."

