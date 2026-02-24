KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2024/328 Esas

KARAR NO : 2025/470

DAVALI : MURAT BOZKURT, 597*****540 T.C. Kimlik numaralı, Rıfat oğlu, 06/12/1975 d.lu

Davacı FATMA BOZKURT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ ile; Zonguldak İli, Ereğli/Zonguldak İlçesi, Güneşli Mahallesi/Köyü, Cilt No: 42, Hane No: 16, BSN 120'de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Şadiye kızı, 20/06/1972 Kdz.Ereğli doğumlu, 59605476260 TC kimlik nolu davacı FATMA BOZKURT ile aynı yer BSN 79'da nüfusa kayıtlı Rıfat ve Hanife oğlu, 06/12/1975 Kdz-Ereğli doğumlu, 59716472540 TC kimlik nolu davalı MURAT BOZKURT'un 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Talep olmadığından maddi tazminat hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı kadın lehine manevi tazminata hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile 100.000,00-TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Davacı kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmolunması talebinin kısmen kabulü ile; hükmün kesinleşme tarihinden itibaren aylık 15.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına ödenmesine, (Karasu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin2024/174 esas 2025/121 karar sayılı ilamı ile tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydı ile)

5-Karar kesinleştiğinde iki adet kesinleştirilmiş ilamın Karasu Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden alınması gereken 615,40 TL başvurma harcı, 615,40 TL peşin harç, 2.168,50 TL tebligat ve posta gideri ve 28.224,00 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 31.623,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. şeklindeki hükmün kendisine tebligat yapılamayan davalı Murat BOZKURT, (T.C Kimlik No:597*****540)'a ilanen tebliğ olunur.04/11/2025

"Bu belge 5070 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Elektronik İmza ile imzalanmıştır."

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02408486