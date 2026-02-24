T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; "Tapunun Esenyurt İlçesi, Üçevler Mahallesi, 1242 ada 19 parselde kayıtlı C Blok 3. kat (13) bağımsız bölüm nolu 'daire' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1988. Sokak No: 6C Cemre Kent Sitesi C Blok K: 3 D: 13 Esenyurt / İstanbul adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede dairenin plan itibariyle (3+1 tipinde); antre, koridor, salon, mutfak, üç oda, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvc'dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre daire, kapak hesabında brüt 108,67 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 90,40 m2 ve 3,81 m2 balkon kullanım alanına sahiptir. Her katta dörder daire mevcuttur. Binada iki asansör bulunmaktadır. Daire, girişi zemin kattan yapılan binanın üçüncü katında yer almaktadır. Girişe göre sol ön cepheye (güney ve batı cephe) bakmaktadır. Bina, 2007 yılında inşa edilmiştir. Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından merkezi bir bölgede yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazda Hasan Adakan 20.000 TL aylık kira bedeliyle ikamet ettiği bilgisini vermiştir. Esenbahçe Camiine 100 metre, Altınyıldız İlkokuluna 450 metre, Metrobüs Cumhuriyet Durağına 460 metre, Belediye ve Kaymakamlık Binasına 3,55 km, Devlet Hastanesine 2,25 km, Nazım Hikmet Bulvarına 80 metre, E-5 Karayoluna 400 metre, E-5 Tem bağlantı yoluna 1,44 km, Tem Otoyoluna 7,81 km kuş uçuşu uzaklıktadır." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır. Detaylı bilirkişi raporu elektronik satış ilanı ekine eklenmiştir. Adresi : Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1988. Sokak No:6C, Cemre Kent Sitesi, C Blok, K:3 D:13 Esenyurt / İSTANBUL Yüzölçümü : 3.901,39 m2 Arsa Payı : 47/3901 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Tem Güneyi 6. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.40 Kaks(Emsal): 2.50 "yerleşik konut alanı" olarak planlandığı bilgisi alınmıştır. Kıymeti : 4.400.000,00 TL KDV Oranı : %1