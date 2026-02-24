T.C. KEŞAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SANIĞA KARAR TEBLİĞİ İLANI

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan mahkememizin 22.01.2026 tarih ve 2025/204 Esas-2026/31 Karar sayılı ilamı ile TCK'nın 158/1.f-son maddesi gereğince "2 yıl hapis 1.540,00 TL adli para cezası" ile cezalandırılan Cüneyt ve Emine Kudret oğlu, 29.09.2001 Körfez doğumlu Adem YÜCEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, aranan şahıslardan olduğu kolluk tarafından tespit edilmiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20.02.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02407893