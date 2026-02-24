T.C. MERSİN 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/504 Esas

KARAR NO : 2026/11

SANIK : HUSEYIN AL MOHAMMAD, Hasan ve Hamide oğlu, 10/10/2003 Halep doğumlu, Kimlik No:99650230868

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda yazılı 15/01/2026 tarihli ilamı ile 142/2.b.1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilememiş bu nedenle hükmün tebliği mümkün olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02408202