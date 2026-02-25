İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 26. HUKUK DAİRESİNDEN

(Karar Tebliği)

ESAS NO : 2025/1876

KARAR NO : 2025/2484

Davalı TİG-SEN sendikasına, İzzetbey Mah. Hükumet Cd. No: 28 K.2/B Çumra Konya adresinde iken adres meçhul.

Dairemizin 24/12/2025 tarih ve 2025/1876 esas 2025/2484 sayılı kararı ile :

"1-İlk derece mahkemesinin kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan bir kısım davalılar vekillerinin istinaf başvurularının 6100 Sayılı HMK'nun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı Bakanlık harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Alınması gerekli 615,40 TL şer istinaf karar harcından peşin alınan 855,20 TL şer harcın mahsubu ile fazla alınan 239,80 TL şer harcın talep halinde ve karar kesinleştiğinde davalılar Hizmet İş Sendikası, Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. ve Belediye İş Sendikası'na iadesine,

4-Alınması gerekli 615,40 TL istinaf karar harcından peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL eksik harcın davalı Zeytinburnu Belediye Başkanlığından alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davalılar tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına,

6-İstinaf incelemesi duruşma açılmaksızın dosya üzerinden neticelendirildiğinden davacı lehine istinaf vekalet ücreti taktirine yer olmadığına," dair karar verilmiştir.

Kararın, adresi meçhul olan davalı TİG-SEN'e ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde temyiz başvurusunda bulunacağı, temyiz başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın bu haliyle Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine gönderileceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02408945